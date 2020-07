Hugo González se burla de las críticas

El arquero, listo para su segundo aire con Rayados

En su primer ciclo con Rayados de Monterrey, Hugo González dejó un amargo sabor entre los aficionados, pese a que logró un título de Copa MX. Ahora a su vuelta, tras la marcha de Marcelo Barovero, el portero mexicano sabe que tiene mucho por trabajar para borrar esas impresiones.

Hugo fue cuestionado sobre los apodos que su propia afición le ha impuesto en redes sociales, como “el manos gangas”.

Al respecto, el cancerbero respondió: “Lo del apodo, me da risa la verdad, no me engancho, no veo todo lo que dicen, me da risa, pero cómo tomo el reto, pues con lo mejor que traigo, la experiencia de dos años buenos (en Necaxa). Allá me tocó que salía Marcelo, se va del Necaxa siendo de los mejores de la Liga, llego y me toca ganar un título (Supercopa MX). Si sintiera que no estoy listo para este reto no hubiera venido”.— EL UNIVERSAL