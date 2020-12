La goleada ilusiona al Cruz Azul

Veintitrés años después, la Máquina y León van por otra final

Durante los 23 años transcurridos desde la última vez que se coronó en el fútbol mexicano, Cruz Azul ha perdido seis finales, la última recién en 2018. Quizá por eso, su técnico pidió mantener la calma pese a un resultado que parece definitivo en la ida de la semifinal.

Con tres goles en los primeros minutos, Cruz Azul aplastó el jueves 4-0 a Pumas, con lo que luce como el virtual finalista del Torneo Guardianes 2020.

La Máquina podría perder mañana hasta 3-0 en el cotejo de vuelta, y aun así se clasificaría a su primera final de la Liga MX desde el Apertura 2018 cuando cayó ante América.

Pero el estratega uruguayo Robert Dante Siboldi prefiere mantener la cabeza fría.

“La ilusión siempre la tenemos, no le puedo decir a la gente que no se ilusione, pero seguimos sin ganar nada, fue un partido bueno de los muchachos, un gran desempeño individual y colectivo, cerramos un resultado que hay que redondear porque no hay nada definido. Esperemos hacer lo mismo en Ciudad Universitaria para seguir ilusionándonos”, dijo Sibold.

Cruz Azul busca ponerle punto final a una sequía de títulos de liga que data del torneo Invierno 1997, cuando se impuso a León en la final. Una reedición de aquel enfrentamiento podría darse en el actual Apertura. León, que fue líder de la temporada regular, enfrenta hoy a Chivas en la otra semifinal.

Además de las seis finales de liga, Cruz Azul ha perdido finales de la Copa Libertadores (2001), de la Liga de Campeones de la Concacaf (2008-09, 2009-10, 2013-2014), además de un par de la Copa MX (2013 y 2018), entre otras. Ello ha provocado que aficionados rivales se mofen del equipo, refiriéndose a éste como el “subcampeonísimo”. Otros han acuñado el verbo “cruzazulear”, como sinónimo de dilapidar ventajas en encuentros decisivos.

Paso a paso

Todo eso podría ser borrado si Siboldi y sus dirigidos mantienen la forma de jugar.

“Hemos tratado de ir paso a paso con humildad, con trabajo en el día a día en los entrenamientos en cada partido. Se está logrando el convencimiento de ellos, están muy metidos con una gran ilusión y ese es el anhelo que tenemos para lograr el objetivo”, agregó Siboldi.

Los Pumas requieren un triunfo de 4-0 para avanzar con base en su mejor posición en la tabla, donde fueron segundos.

“En los primeros 10 minutos de un partido definitorio perdimos lo que hicimos en 20 fechas y me da una tristeza muy grande”, dijo el entrenador argentino de Pumas, Andrés Lillini. “El ánimo (en el vestuario) es propio de estas derrotas dolorosas, ya mañana tendremos tiempo de ver las herramientas que podemos llegar a usar para que los próximos 90 minutos sean totalmente diferentes”.

Los felinos no ganan el título de liga desde Clausura 2011.