Manchester City termina invicto la fase de grupos de Champions

ZAGREB.— El Manchester City terminó la fase de grupos de la Champions League invicto al imponerse 4-1 en su visita al Dinamo Zagreb, equipo que, a pesar de tener posibilidades de avanzar a octavos de final, quedó eliminado.

A pesar de la anotación, los locales no pudieron dominar y la posesión de balón fue, por mucho, de los Citizens, que reaccionaron y empataron en el minuto 34, con un cabezazo de Gabriel Jesus.

Con el partido ya definido, Guardiola hizo sus tres cambios y seis minutos antes del silbatazo final el City consiguió la cuarta anotación, Foden únicamente empujó el balón al fondo de la red, con asistencia de Bernardo Silva, quien centró entre dos defensores.

