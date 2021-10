No somos robots: Thibaut Courtois

La gran actividad de selecciones le molesta al portero

A veces alguien importante tiene que levantar la mano para decir lo que muchos piensan pero no se atreven.

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid y Bélgica, explotó en contra de la organización de la UEFA después de disputar el tercer lugar de la Liga de Naciones que su selección perdió ante Italia 2-1.

El guardameta aseguró que el organismo solamente piensa en el dinero y dejan de un lado al futbolista, esto por la excesiva actividad —según lo que él piensa— con los clubes y selecciones.

“La UEFA solo piensa en dinero, y nosotros no somos robots. No se preocupan por nosotros los jugadores, ellos solo piensan en sus bolsillos. Participas en este torneo solo porque para la UEFA es más dinero, lo mismo ocurre con la Conference League”, comentó para Sky Sports el arquero madridista. “La UEFA está enojada porque algunos equipos quieren la Superliga, pero no se preocupan por nosotros los jugadores. Un continuo juego lleva a continuas lesiones y esto hay que repasarlo. No somos robots, hay cada vez más juegos y nadie se preocupa por nosotros”, remató el Belga, titular tanto en el Madrid como con su selección.

Además, Courtois agregó que sólo jugaron el tercer encuentro porque significaba un dinero extra para la selección belga, pero que en lo deportivo este tipo de encuentros no dejan nada.

Bélgica se quedó a un paso de jugar la final de la “Nations League”, pero terminó sucumbiendo ante Francia, quien a la postre terminó levantando el trofeo luego de vencer en la final a una juvenil España.— EL UNIVERSAL