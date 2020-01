Perrito se cuela a partido de Cruz Azul; se convierte en lo más entretenido

SAN LUIS.— En cuestión de segundo, el partido de Cruz Azul contra San Luis se convirtió en tendencia, y no precisamente por el desempeño de los jugadores.

Quién se robó el show a los 28 minutos de haber iniciado, fue un tierno perrito, quien de manera sorpresiva se apareció en la cancha.

El partido tuvo que ser pausado unos minutos, para expulsar al can de la zona de juego.

Pese a que el estadio se notaba con un gran número de aficionados, muchos parecían un tanto aburridos, pues ambos equipos no mostraban una jugada asombrosa, y mucho menos indicios de un gol.

La aparición del perrito al minuto 28, logró emocionar a los aficionados y a usuarios en redes, quienes en segundos empezaron a compartir, imágenes sobre el momento que se avivo el partido.

Varios usuarios, recalcaron con comentarios que, ese había sido el mejor momento del partido:

"Lo más entretenido del San Luis vs Cruz Azul ha sido ese hermoso perrito 🐶💕😍"; "Se metió un perrito al San Luis vs Cruz Azul y es lo más entretenido del juego.😂🐶" o Lo mejor del #SanLuis vs #CruzAzul es el perrito dándole besos al jugador. 😍 #LigaMX