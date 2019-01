Reconoce peligro en el torneo

David Patiño sabe que “sufrirán” en el Clausura 2019

Empatar ante Veracruz en el Olímpico Universitario no estaba en la mente del técnico de los Pumas, David Patiño.

“Buscaron el triunfo en todo momento”, comentó el entrenador universitario.

Sobre el tema de los refuerzos, el estratega auriazul considera que “será un torneo complicado pero que deberán encararlo así”.

No pone pretextos tampoco, pues siempre supo con lo que contaba.

“Por si no sabían, esta es la identidad del equipo. Pumas siempre se ha apoyado en su cantera y así será en esta ocasión”, aseveró.

Sobre el funcionamiento de su equipo en el Olímpico Universitario, Patiño se limitó a responder que fue “un partido de primera fecha”.

En tanto, el capitán Pablo Barrera reconoció que por errores suyos no pudieron sacar el resultado.

“Sabíamos, con todo respeto para Veracruz que teníamos que ganar, nos dimos cuenta que el rival no era difícil en el campo, pero tuvimos llegadas y no las concretamos, y ellos se pararon mucho mejor”, comentó el jugador puma.

El capitán universitario se negó a opinar si es que a Pumas le faltan o no refuerzos, pues dijo que esa es una decisión que únicamente le incumbe a la directiva y al cuerpo técnico encabezado por el entrenador David Patiño. Además descartó que dentro del vestidor felino haya preocupación por no poder ganar de local.

“En ese tema no puedo opinar porque ya es decisión del cuerpo técnico y de los directivos si quieren traer un refuerzo o no, yo solamente me comprometo dentro del campo, a ayudar al equipo”, comentó Barrera.

Le pegan al Santos

En el duelo que cerró la actividad dominical, Lobos BUAP venció en casa 2-0 al Santos Laguna.

El brasileño Yago César Da Silva sentenció la victoria con una gran definición desde fuera del área, con un disparo bombeado a los 65; el argentino Leonardo Ramos —goleador de los licántropos durante la temporada pasada— abrió la cuenta luego de cristalizar con un cabezazo una falla en una salida de los visitantes a los 56.

El duelo entre el América y los Rayos del Necaxa se jugará en marzo próximo.