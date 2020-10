El riesgo de contagio existe, advierte

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves, Miguel Ángel Piza Jiménez, secretario de Salud de Aguascalientes, dejó en manos de los aficionados al futbol el correr el riesgo de asistir a un estadio que tendrá aforo del 30%.

El secretario de Salud señaló lo anterior tras hacerse oficial que para el partido entre Necaxa y Mazatlán, de la jornada 14 de la Liga Mx, se reabrirán los estadios a la afición.

"Pueden estar abiertos todos los espectáculos, pero si no quiero correr el riesgo, no lo tomo, el riesgo lo decides tú si lo tomas o no", señaló el funcionario.

Y añadió, "si sé que habrá un juego, pues no voy y mejor lo veo en la televisión y me evito un riesgo de contagio".

Mañana viernes, se llevará al cabo el partido en el Estadio Victoria de Aguascalientes entre el Necaxa y Mazatlán, y según Miguel Ángel Piza el riesgo de contagio es real.