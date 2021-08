Sin acuerdos Messi y el Barca: Leo se marcha del club

Final increíble

El glorioso ciclo de Lionel Messi con el Barcelona parece haber llegado a su fin.

El club informó ayer, ante la sorpresa de todo el mundo, que el argentino no seguirá en sus filas porque las reglas financieras de la Liga hacen que resulte imposible la permanencia del máximo goleador en la historia del Barca.

Messi se marcha después de 17 temporadas de éxitos, en las que condujo al conjunto catalán a numerosos títulos nacionales e internacionales desde que debutó en su adolescencia.

Mediante un comunicado, el club informó que se había alcanzado un nuevo acuerdo, pero una serie de “obstáculos” financieros imposibilitaban la permanencia del astro argentino con el club.

“A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Leo Messi y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato en el día de hoy, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales”, detalló el Barcelona a través del comunicado.

El club culpó a la “normativa de La Liga española” de no permitir que firmara un nuevo contrato con el astro argentino. “Ante esta situación, Lionel Messi no continuará ligado al FC Barcelona”, agregó el Barca. “Las dos partes lamentan que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del Club”.

El contrato anterior entre el atacante de 34 años y el conjunto venció el 30 de junio. Messi había pedido que lo dejasen en libertad al finalizar la temporada pasada, pero el presidente de entonces Josep Bartomeu no aceptó la solicitud. Joan Laporta sucedió a Bartomeu y parecía haber convencido a Messi de que se quedase. Pero hace poco dijo que era problemático hacer encajar al argentino en la estructura financiera del club sin violar el tope salarial impuesto por la liga.

Las dificultades se presentaron incluso después de que Messi aceptó una considerable reducción en su salario. Messi ganaba 138 millones de euros (163 millones de dólares) por temporada desde 2017, la última vez que renovó su contrato laboral.

La Liga informó el miércoles que había conseguido 3,200 millones de dólares de un fondo de inversiones para ayudar a los clubes, lo que parecía despejar el camino para que Barcelona volviese a contratar a Messi. Pero no hubo un acuerdo cuando los dirigentes del club se reunieron con los representantes de Messi el jueves. Algunos diarios locales dijeron que Messi había cambiado de parecer y decidido irse, mientras que otros afirmaron que el club se había molestado con algunas demandas hechas por los representantes del jugador.