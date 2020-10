Sorpresa de Ucrania

Derrota a España por primera vez en la historia

España sufrió una derrota sin precedente. Alemania tampoco consiguió el resultado que esperaba.

Viktor Tsygankov anotó poco después de ingresar en la cancha en el segundo tiempo, y Ucrania superó ayer 1-0 a España en la Liga de Naciones.

Fue el primer triunfo de la selección ucraniana frente a la Roja en la historia. Pese al tropiezo, España conservó el primer puesto del grupo.

“El resultado no puede engañarnos ni confundirnos, al menos a mí no me confunde, yo tengo la misma confianza en mi equipo”, consideró Luis Enrique en la conferencia de prensa.

Tsygankov remeció las redes con un disparo desde fuera del área, tras un pase que le adelantó el capitán Andriy Yarmolenko para coronar un contragolpe a los 76 minutos. Ucrania no había anotado siquiera un gol ante España en 17 años.

España sigue en el primer puesto del Grupo 4, con siete puntos, luego que Alemania empató 3-3 frente a Suiza en el otro encuentro del grupo. La selección germana tiene seis unidades, las mismas que Ucrania, mientras que Suiza marcha con dos.

Malta superó 1-0 a Letonia. Consiguió su primer triunfo como visitante desde 2013, mientras que San Marino cosechó su primer punto desde 2014, con un empate 0-0 en Liechtenstein, mientras que las Islas Faroe derrotó 2-0 a Andorra y Luxemburgo se impuso 2-1 en Montenegro.