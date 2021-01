Un tercer puesto que no deja satisfacción

Deportiva va por más al reanudarse el Apertura 20-21

Cualquiera que quede en tercer sitio entre 12 participantes podría darse por bien servido. En Deportiva Venados eso no deja satisfacción. No al técnico Arturo Espinoza. No al presidente del club, Jorge Arana Palma.

“El desempeño del equipo en relación a los resultados me pareció deficiente, por lo tanto no estamos satisfechos en el cuerpo técnico y entre los jugadores”, señala el técnico, al hacer un balance de la primera mitad del torneo Apertura de la Liga de Tercera División Profesional.

Cumplida la primera mitad del calendario 2020-2021, sorteando diversos obstáculos, entre la pandemia, lesiones y enfermedades (no precisamente de Covid-19), Deportiva se coló en el tercer sitio del Grupo 1 con un importante cierre.

El cuadro deportivista sumó 21 puntos, producto de siete triunfos y cuatro derrotas (se jugaron 11 fechas), siendo el único equipo que no obtuvo un solo empate de los registrados en la Zona Sureste. Aunque fue el segundo en goles anotados (27), Deportiva, empero, varias veces dejó ir puntos por falta de contundencia. El entrenador Espinoza señala que es ese punto en el que deben de mejorar. “Debemos mejorar la puntería”, dice.

Y agrega que igual están obligados a ser mejores en la defensiva. Apunta, por ejemplo, que “en años anteriores habíamos sido la defensa con menos goles en nuestra portería, pero eso es un riesgo cuando atacas demasiado”. En la primera mitad, a Deportiva le marcaron 13 tantos, apenas uno arriba de los tres que empataron con el mejor rendimiento.

Luego de arrancar con cinco victorias seguidas y ser líder invicto, Deportiva pasó problemas para encontrar una misma alineación, entre afectados por Covid y lesionados, y llegó a ubicarse en la sexta posición. Y, por la forma en que acostumbra a pelear en esa organización, tendrán varios movimientos, entre jugadores de peso y de nuevo cuño, incluidos varios de casa.

“Hay bajas y altas (de jugadores), ya iniciamos entrenamientos. En un mes sabremos para qué estamos hechos y lo que tendremos que hacer cada partido”, dijo el entrenador, al hablar para “Miércoles de Tercera” en la cuarta entrega de los equipos yucatecos del Grupo 1, sector en que Deportiva fue el mejor colocado (tercero, 21 unidades), sobre Cantera Venados (quinto-sexto, con 19), Mayas de Hunucmá (noveno, 14) y Tiburones de Progreso (undécimo, diez).

El presidente del club, Arana Palma, se manifiesta de la misma forma. “Es tiempo de hacer movimientos porque se busca siempre estar en los primeros puestos de la tabla. Se conjuntaron varias cosas en la primera mitad y no podemos darnos el lujo de quedarnos presionados por lesiones o enfermedades”.

“Nos dimos a la tarea de conseguir elementos locales y de otros equipos, como hemos hecho siempre, porque Deportiva es un club competitivo”, afirmó.

Lo que llegaron son Jesús Briseño, lateral izquierdo surgido de Venados FC; Johan Barajas, delantero y extremo derecho proveniente de Cafetaleros de Tapachula en Tercera y en Liga Premier; Mateo Frol, portero de padres argentinos y nacido en Yucatán. También serán nuevos astados César Mendoza, medio de contención que fungió como capitán de los Felinos 48; Juan Martínez, central seleccionado de la Liga de TDP; Julio Fischer, central del club Universidad del Sur chiapaneca; Henry Acosta, quien proviene del Club Valladolid, de 14 años; así como Mateo Torres Sauri, el hijo del “Tato” Torres, otro menor, quien debutará en Tercera; Jesús Zurita, juvenil jugador que ha estado con Correcaminos de la UAT de la Liga Expansión; Ricardo Alegría, delantero de Tulum FC, y Kevin Gutiérrez, quien regresa a Deportiva.

“Habrá más variantes en el ataque para ayudar a los que están ahora. Pero la defensa estará reforzada también”, comentó el directivo.

De los 27 tantos marcados, Pedro Jair Ramírez fue el más aplicado ante el marco, al conseguir siete tantos, dos más que Alexander Hipólito.— Gaspar Silveira Malaver