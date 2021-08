Zaki Anwari fue uno de los cientos de personas que intentaron salir de la capital Kabul ante la complicada situación que se vive en el país.

KABUL.— La situación tan trágica que se vive en Afganistán ha provocado que habitantes caigan en la desesperación e intenten salir del país de cualquier modo. Es precisamente este miedo que ha provocado que las personas actúen de manera irracional a tal grado de poner en peligro su vida.

Tal es el caso del futbolista Zaki Anwari, quien murió al intentar huir del país en un avión.

Zaki Anwari was one of youths who tried to leave #Kabul through grabbing the landing gear bay of a #USAF's C-17A transport airplane, a few days ago a player of Afghanistan's National youth soccer team.

His body parts was found in the landing gear bay. pic.twitter.com/VaSaJi9lCt — Humanitarian and Develoment Network (@HassanM96357191) August 19, 2021

Quedó atrapado y luego cayó

Hace un par de días se hizo viral un vídeo en el que se muestra como decenas de personas intentaban colgarse de un avión de los Estados Unidos para salir de la capital Kabul. Tras la conmoción que provocó esta grabación se informó que entre las personas que perdieron la vida en su intento por escapar se encontraba el futbolista Anwari.

Three Kabul residents who were trying to leave the country by hiding next to the tire or wing of an American plane, fell on the rooftop of local people. They lost their lives due to the terrible conditions in Kabul. pic.twitter.com/Cj7xXE4vbx — Tariq Majidi (@TariqMajidi) August 16, 2021

Posteriormente, la cadena Ariana News dio a conocer que el Director General de Educación Física y Deporte de aquel país confirmó el deportista falleció luego de haber quedó atrapado en el tren de aterrizaje y caer desde una gran altura.

¿Quién era Zaki Anwari?

De acuerdo con el medio internacional, el futbolista era parte de la selección afgana y a sus 19 años de edad sintió una gran desesperación por intentar escapar del régimen talibán que ha tomado el control de la región.

"His name was Zaki Anwari, soccer talent of the Afghan national youth team! He fell from the sky while trying to cling to the American military plane to escape from the #Taliban! May he rest in peace." https://t.co/xiT9JPK5Ll — Henning Stein, pathologist (@fine1102) August 19, 2021

Tras confirmarse la muerte de Zaki Anwari el mundo del fútbol y aficionados de varias partes del mundo ha externado su tristeza por la pérdida. De igual modo, han emitido su solidaridad con las personas de Afganistán ante esta difícil situación que se vive en el país.

Encuentran restos humanos en el tren de aterrizaje

La Oficina de Servicios Especiales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos emitió un comunicado en el que informó el hallazgo de restos humanos en el tren de aterrizaje de la aeronave que regresó de Kabul.

En el documento también se describe que el cuerpo militar revisa todos los datos disponibles sobre el despegue del C-17 y la pérdida de vidas civiles que ya se pudo observar en vídeos que se publicaron en redes sociales y en los que se muestra cómo la pista de despegue del aeropuerto de Kabul se llenó de decenas de miles de personas que intentaban escapar desesperadamente del país tras ser tomado por los talibanes.

Video: People run on tarmac of Kabul international airport as a US military aircraft attempts to take off. pic.twitter.com/9qA36HS0WQ — TOLOnews (@TOLOnews) August 16, 2021

