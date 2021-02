Futbolista de León jugó la final contra Pumas contagiado de Covid-19

Gigliotti confesó que en su encuentro contra Pumas hacia la final tenía Covid.

GUANAJUATO.— León se coronó en el Guard1anes 2020 de la Liga MX, sin embargo, a meses de ese gran evento, el atacante de León, Emmanuel Gigliotti confesó que jugó la final de vuelta frente a los Pumas siendo positivo a coronavirus.

El delantero argentino mencionó que desconcía ser portador de la Covid-19, ya que se dio cuenta al día siguiente de ser campeón, cuando al volar a su país natal le pidieron hacerse la prueba PCR y ahí fue cuando supo que estaba contagiado.

"Jugué una final sin saber del contagiado, al otro día me iba para Argentina, me hago el PCR que me piden en Argentina y salgo positivo, entonces quiere decir que la final la jugué con el bicho", mencionó para TYC Sports. Gigliotti llegó a León en el Guardianes 2020 y ha conseguido siete anotaciones en 21 partidos.