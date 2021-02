Futbolista de Santos denuncia actos racistas en San Luis (Vídeos)

Los tres puntos que consiguió anoche jueves el Atlético San Luis en la jornada 7 del Guard1anes 2021 pasaron a segundo término luego de la denuncia que hizo el jugador Félix Torres por presuntos actos de racismo en su contra.

Mensaje de Matheus Dória tras el duelo ante San Luis. #ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/JujskYKXkp — Club Santos (@ClubSantos) February 19, 2021

Su compañero Matheus Doria reveló que Torres ingresó al vestidor con lágrimas en los ojos, debido a que había recibido una serie de “palabras que dolieron demasiado”.

También lee: San Luis derrota al Santos en el arranque de la fecha siete: 1-0

Revelación

A través de una conferencia de prensa, Torres recalcó su postura y lamentó las acciones de las que fue víctima al interior de una cancha en la Liga MX.

Mensaje de Félix Torres tras el partido en San Luis Potosí. #ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/dU6MS1Jtzy — Club Santos (@ClubSantos) February 19, 2021

“Lo que pasó el día de hoy (por anoche) no puede seguir pasando, me siento afectado y muy triste. Para mis compañeros, no importa el color que yo tenga, me quieren así; ellos saben la persona que soy y el dolor que estoy sintiendo ahora mismo”, declaró Félix Torres ante los medios de comunicación.

Mensaje

“Amo mi color, quiero mucho a mis compañeros, porque ellos me decían que todo lo que hago siempre están respaldando. Quiero dejarles este mensaje para que no pueda seguir pasando esto en el fútbol, es algo que se ha venido repitiendo pero, si te lo dicen de la manera que lo recibes, en el momento del partido, te golpea mucho”, añadió el zaguero de Santos Laguna.

Solidaridad

Ante este suceso y como lo aseguró Torres, la plantilla y cuerpo técnico de Santos Laguna decidió brindarle su solidaridad y espera que esta clase de comportamientos no se vuelvan a repetir en el máximo circuito.

Acá todos somos iguales. No hay distinción entre colores, razas o nacionalidades.



Somos #Guerreros, somos humanos y decimos #NoAlRacismo ✋#ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/f43LM7YP19 — Club Santos (@ClubSantos) February 19, 2021

“Acá todos somos iguales. No hay distinción entre colores, razas o nacionalidades. Somos Guerreros, somos humanos y decimos no al racismo”, escribió el club lagunero en su cuenta de Twitter.