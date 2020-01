Eric Birighitti, jugador de fútbol de 21 años del St. Thomas Aquinas College de Nueva York, fue encontrado muerto en la costa de Twilight Beach, Australia. El hombre fue víctima del ataque de tiburones.

El futbolista, ganador de la NAIA con Hastings College (Nebraska) en 2016, desapareció el dos de enero al caer desde unas rocas en Twilight Beach. Su cuerpo fue arrastrado mar adentro, publicó The Australian.

Al parecer Eric Birighitti se separó del grupo con el que iba cuando sufrió el mortal accidente. Sus amigos intentaron rescatarlo, pero el fuerte oleaje impidió que el futbolista pudiese agarrarse al salvavidas que le lanzaron. El cadáver fue identificado el pasado martes 7.

The bronco family are saddened to hear about the sudden passing of Eric Birighitti. Eric played for Hastings during the 2016 & 2017 season and won a national title with the team. He will be truly missed and our thoughts are with his family during this difficult time. #1T1F pic.twitter.com/oST7iyLAeT