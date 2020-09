Futbolista es captado orinando en plena cancha

El jugador fue suspendido seis juegos tras notificarse su conducta indebida hacía el equipo y la afición.

IRLANDA.— Eoin Bradley, futbolista norirlandés fue castigado con una suspensión de seis partidos luego de que fuera captado orinando en plena cancha de juego durante un partido de la Copa de Irlanda del Norte.

El encuentro se realizó en el estadio Windsor Park de Belfast entre su equipo, el Coleraine FC, y el Ballymena United.

Asimismo, el partido, correspondiente a la semifinal del torneo, sin embargo, todo eso pareció no importarle mucho al jugador, quien tuvo una reprobable acción.

CONDUCTA OBSCENA Eoin Bradley futbolista irlandés del Coleraine, no tuvo el tiempo de ir al baño y mientras el técnico daba indicaciones, "orinó" en el campo, aunque intentó ocultarlo "mostró todo". Si el árbitro advierte esta acción debe expulsar al jugador por conducta obscena pic.twitter.com/sd43cTjxvL

De acuerdo con las declaraciones del futbolista norirlandés, habría hecho su necesidad básica debido a que no le dio tiempo de ir a los vestidores.

Él pensó que si de forma discreta orinaba sobre el terreno de juego, nadie se daría cuenta, pero la realidad es que las cámaras captaron el momento exacto cuando el incurre en una falta.

El delantero fue declarado culpable de mala conducta con respecto a una infracción del artículo 17 de los Estatutos de la Asociación de Fútbol de Irlanda, es así como recibió seis partidos de suspensión que tendrá que cumplir en la próxima temporada.- Con información de SDP Noticias.

Eoin Bradley talks to Michael Anderson about his six-game ban. @skinnerlad @bannsider67 pic.twitter.com/OjgIJXSIYd