Futbolista llora al recordar a su madre fallecida

Un jugador brasileño no pudo contener las lágrimas al recordar a su madre quien ha muerto.

BRASIL.— José Carlos Cracco Neto ‘Zeca’ futbolista que juega en el Esporte Clube Bahía del futbol brasileño se une a los momentos más sensibles del fútbol, luego de que el jugador rompiera en llanto en una entrevista en la que recordó a su madre muerta.

El jugador nacido en Paraná fue entrevistado al término del juego entre Coritiba y Bahía. Debido a que se hizo presente en el marcador, un reportero quiso saber cómo se sentía tras obtener la victoria para su equipo.

Fue en ese momento que ‘Zeca’ no pudo ocultar su tristeza, pues aunque su equipo resultó ganador, el brasileño perdió a su madre recientemente.

“El poder hacer este gol es un homenaje y un honor para mí [...] Ni siquiera me gusta hablar. Estoy feliz por poder ayudar a nuestro equipo a ganar los tres puntos [...] Perdí a mi madre, fue difícil, muy difícil [...] Sé que ella me está ayudando, declaró con lágrimas el jugador de la escuadra de Salvador de Bahía.

