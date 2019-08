Futbolista sin casa recurre a Twitter para pedir trabajo

El futbolista Ezequiel Muth, ex portero de las inferiores de River Plate pidió trabajo a través de Twitter.

“Estoy buscando club, nunca pensé recurrir a esto, pero si alguien me ayuda se lo agradezco!”, escribió el portero de 20 años de edad. En el tuit añadió dos capturas de pantalla en las que escribió sus datos personales y trayectoria.

Ezequiel de nacionalidad argentina y alemana, resaltó que fue parte del River Plate del 2012 al 2019. En febrero fue fichado por el Villacarrillo en la división de honor en Andalucía, España y aunque tenía un contrato por dos años lo corrieron tras no recuperarse de un esguince.

“Me quede sin club, sin trabajo y sin casa, lo único que quiero es poder cumplir mi sueño! De corazón muchas gracias a todos lo que intentan ayudarme”, añadió Ezequiel Muth.

Estoy buscando club, nunca pensé recurrir a esto, pero si alguien me ayuda se lo agradezco! pic.twitter.com/KaDQrbbP1K — Ezequiel Muth (@EzequielMuthOk) August 8, 2019

Su curriculum ya fue retuiteado más de 5,000 veces y aunque aún no tiene alguna oferta su historia ha sido replicada por distintos medios.

En entrevista para “90 minutos”, el futbolista explicó que está viviendo un momento complicado por lo que decidió publicar su historia.

“Estoy buscando trabajo. Me estoy entrenando con un club de acá, pero no me ofrecen dinero, así que si no consigo equipo tendré que encontrar cómo ganarme la plata para vivir”, relató.

Gracias a su experiencia con el River Plate, Ezequiel Muth pudo “conocer el mundo” al participar en torneos de China, Qatar y Estados Unidos. Fue campeón en la superliga de Argentina el año pasado y ha participado en varios torneos internacionales.

