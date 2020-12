Futbolistas abandonan el campo por insultos racistas de un árbitro (Vídeo)

Los jugadores del París SG y del Basaksehir turco abandonaron la cancha hoy martes 8 de diciembre tras quedar interrumpido el encuentro, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

¿La razón?, por supuestos insultos racistas del cuarto árbitro.

PSG v Basaksehir assistant referee allegedly said the "n-word" to a staff of Basaksehir pic.twitter.com/TIDp5vlyk1