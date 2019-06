Gael Sandoval no quiere dejar de ayudar a Chivas

A dar el “salto de calidad”

Wálter Gael Sandoval, volante ofensivo de las Chivas, aceptó que ha estado lejos de lo que esperaban de él en el Guadalajara, por lo que afirmó estar listo para responder a las expectativas y ayudar al equipo en el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

“Soy consciente de que no he podido mostrar al máximo mis cualidades, sé lo que dejé de hacer y lo que he tenido que afrontar”, dijo el jugador durante la pretemporada que el equipo se encuentra realizando en Cancún.

Manifestó también que su objetivo principal es el de ofrecer su mejor desempeño que fue lo que precisamente lo llevó a defender los colores del Rebaño Sagrado.

“Creo que con el apoyo y respaldo que Tomás (Boy) me ha hecho sentir, me compromete a esforzarme aún más por retomar mi mejor versión, por algo estoy en Chivas y espero responder a la confianza del técnico y del club”, apuntó Sandoval.

Respecto al regreso del defensa Oswaldo Alanís, explicó que siempre es positivo que se integren jugadores que pueden elevar el nivel colectivo.

“Es bueno que lleguen nuevos compañeros, la competencia interna lo único que hace es que el grupo sea más fuerte, que tenga más y mejores herramientas, y que los jugadores siempre busquemos estar en nuestro mejor nivel individual”, dijo.

Consideró que llegadas como la de Oswaldo Alanís son muy buenas, ya que su trayectoria y capacidad no están en duda, por lo que cree que es una gran incorporación.

Así mismo, reconoció lo importante que es aprovechar al máximo la pretemporada, ya que es la base de lo físico que, debe ir de la mano con lo futbolístico.

“Una buena pretemporada puede hacer la diferencia, porque es el momento de poner bases sólidas, que nos permitan durante los partidos que se vienen correr ese minuto más y tener más piernas que el rival, para poder ganar los partidos y sacar adelante el problema del descenso”, sentenció Sandoval.

“Pol”, ya entrenando

Después de firmar su contrato con el Cruz Azul, el mediocampista argentino Guillermo “Pol” Fernández ya entrena en La Noria.

El argentino arribó a Ciudad de México, proveniente de Racing, para convertirse en el segundo refuerzo de la Máquina rumbo al Apertura 2019.

La primera contratación, Juan Escobar, se encuentra concentrado con la selección de Paraguay que jugará la Copa América.

Los cementeros regresaron a los trabajos de pretemporada bajo las órdenes de Pedro Caixinha y hoy tendrán su primera apertura a los medios de comunicación, y el próximo fin de semana viajarán a Oaxaca para continuar con la preparación.