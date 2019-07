“Gallo” Estrada﻿ inicia ardua preparación

Los Mochis, Sinaloa (Notimex).- El boxeador mexicano Juan Francisco “Gallo” Estrada ya se encuentra en Los Mochis, Sinaloa, donde realizará la etapa fuerte de su preparación para su primera defensa del título supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El “Gallo” Estrada se estrenará como campeón el próximo 24 de agosto en Hermosillo, Sonora, cuando exponga el título con el estadounidense Dewayne Beamon.

Te puede interesar: Gallo Estrada, nuevo campeón mundial

Serán cinco semanas de preparación las que realice el pugilista sonorense bajo las órdenes de Alfredo Caballero, quien dejó en claro que no quiere excesos de confianza en su pupilo ni distracciones, por eso trabajarán en esta ciudad.

“No me gusta confiarme, por eso nos vamos de Hermosillo, no queremos dudas o que fallamos en el entrenamiento, un día el ‘Gallo’ fue retador, le dio un susto al ‘Chocolate’ (Román González) y le ganó a (Brian) Viloria, no queremos que le pase esto”, dijo a Notimex.

Mí gente, el próximo 24 de agosto realizaré la primera defensa de mí título en mí casa Hermosillo, Sonora. pic.twitter.com/mdCVuxD54J — Gallo Estrada Oficial (@GalloEstradaOfi) July 11, 2019

De las cinco semanas de trabajo en la ciudad sinaloense, tres serán con carga intensa y sesiones de sparring, la última de éstas a mayor ritmo, “con la carga más alta y sesiones tres o cuatro veces por semana”.

Agregó que la semana de la pelea sólo será para mantener el peso y cumplir con compromisos promocionales de la velada, que se realizará en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, en la que espera una gran versión del “Gallo”.

“Ahora lo veo más maduro (que cuando fue campeón mosca), más frío para pelear, si veo sus peleas de antes tiraba más golpes, ahora sólo los necesarios, pero bien puestos para dañar a su rival”.

Romper récord

Luego de destronar al tailandés Srisaket sor Rungvisai el pasado 26 de abril, Juan Francisco realizará la primera defensa de su cetro en el CUM de Hermosillo, ciudad a la que volverá luego de más de cuatro años, ahora en espera de romper un récord de asistencia.

Hace 28 años entraron casi 10 mil espectadores a ver la pelea entre Jorge Ramírez y Jorge “Maromero” Páez, y para la pelea del “Gallo” ante Beamon confían que unas 13 mil personas estarán en el inmueble para imponer una nueva marca.