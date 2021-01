Gallos, por el invicto puma

Toluca, a seguir la buena racha ante el Necaxa

Los Gallos Blancos de Querétaro recibirán hoy a los Pumas de la UNAM en la continuación de la segunda fecha del Torneo Guardianes 2021 de la Liga MX.

En el calendario del cuadro emplumado toca repetir localía; en la jornada 2 los Gallos cantaron más fuerte que el Atlas (1-0) en el Estadio Corregidora.

Luego de su triunfo ante los Rojinegros, los pupilos de Héctor Altamirano ganaron también en confianza, situación que les ayudó a trabajar con relativa tranquilidad esta semana. Pero fue un triunfo especial en para el “Pity”, pues significó su primer como estratega de Primera División: “Es el objetivo (ganar). Me quiero sostener y adquirir experiencia para llevar por un buen camino al equipo. Las bases para mantenerse son los resultados. Quitándonos la presión de no ganar el equipo va a comenzar a caminar. Tenemos que ser pacientes”, dijo.

Si bien el cuadro blanco llega motivado, deberá alcanzar notas hoy antes unos Pumas que no desentonan en ánimos, pues los dirigidos por Andrés Lillini llegan con etiqueta de invictos y con cuatro puntos en la bolsa.

En su último choque, los de la UNAM se impusieron con autoridad de 3-0 sobre Mazatlán en CU.

Ante Gallos, los capitalinos ven la oportunidad de sumar lejos del Olímpico y buscarán echar mano de su aguerrida Cantera que quiere seguir.

Los Diablos, en casa

Los Diablos reciben hoy a Necaxa en otra oportunidad para llevarse los tres puntos del Infierno y seguir en la parte alta de la tabla.

“No hay mayor logro para un equipo, porque yo sostengo que no defienden solo los defensores, defiende todo el equipo, entonces, sabiendo las armas que tenemos adelante, como equipo, y a título personal como defensor, me encantaría que todos los partidos no me hagan goles, es mi logro dentro de la cancha, y prefiero eso, antes que por ahí, hacer un gol”, dijo el zaguero escarlata Miguel Barbieri.

Por su parte, el Necaxa ha navegado en la irregularidad. En su primer duelo cayó visitando al Mazatlán por 3-2, pero en el segundo encuentro sacaron la victoria por la mínima ante San Luis.