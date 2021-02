Gerard Piqué ''trollea'' a Iker Casillas, tras mensaje a Lionel Messi

CIUDAD DE MÉXICO.- Iker Casillas se suma a la campaña en la que una cervecería entrega una botella por cada gol que Lionel Messi anotó a porteros rivales.

En su turno, el portero español compartió una fotografía del hecho, con el siguiente mensaje:

"¡Ya creía que no llegaban! Pero aquí está mi botella personalizada @Budweiser, enhorabuena @leomessi por tu récord con el gol 644. Recuerdo cuando me marcaste tus goles 264 y 265… Buen partido, buen empate y lo mejor, ¡que nunca más me volviste a marcar! Todos mis respetos a un gran rival y brindemos por todos los partidazos que hemos jugado durante estos años".

Gerard Piqué se lanza al "tolleo"

Parecía que todo quedaba ahí, pero Gerard Piqué, compañero de Casillas en la Selección de España, pero rival en los duelos entre el Real Madrid y Barcelona, le contestó lo siguiente:

"Iker, supongo que no te caben todas las botellas en casa.. enviame alguna si eso..", escribió el también esposo de Shakira en Instagram.

Imágenes de las respuestas en Instagram entre Gerard Piqué e Iker Casillas. Fotos de Twitter ❮ ❯

De inmediato aficionados merengues y culés se hicieron de mensajes en respuesta al central blaugrana en la publicación del portero campeón del mundo en el 2010.

Cabe aclarar que Casillas no se quedó con las ganas de responder a Piqué, quien reiteró su apoyo para descargar "todas las cajas de cerveza cuando te lleguen. Pégame un toque y te hecho la mano".