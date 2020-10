Gerardo “Tata” Martino quiere tener opciones

Gerardo Martino va paso a paso y no se desespera, aunque siempre tiene en mente encontrar nuevos jugadores para nutrir una selección mexicana que parece estar en un cambio generacional.

“Hay cosas que son naturales, no necesariamente son ciclos que se van cerrando, pero sí que van cambiando y se da paso a otros futbolistas”, apuntó Martino, quien tiene claro que cuenta con varios jugadores que pueden asumir el rol de líderes en el equipo, que podrían tomar la posta de los experimentados como Andrés Guardado y Héctor Moreno, quienes son de los jugadores que más partidos tienen con el Tricolor.

Martino destacó los nombres de Jesús Manuel Corona y Raúl Jiménez, los cuales “toman la posta que van dejando los más experimentados, los que ya están mucho más cerca del final”.

No por ello los jugadores más veteranos tienen más complicado hacerse un hueco en el combinado nacional. “Ningún futbolista está vetado y ninguno tiene el lugar asegurado”, advirtió.

“Mas que una cuestión de veteranía, es una cuestión de vigencia. Si uno nota que un jugador está vigente a los 35 años, ¿por qué no convocarlo? Y al mismo tiempo, si uno ve que hay un chico de 18 ó 19 años que puede estar, ¿por qué no convocarlo? Ni la excesiva juventud ni la excesiva veteranía te dejan fuera de la selección”, reflexionó.

Respecto a su rival más inmediato, Países Bajos, explicó que intentará buscar “el protagonismo del juego tratando de no cometer los errores del partido contra Argentina, que fueron muchos”, dijo en referencia al único encuentro que ha perdido (4-0) desde que es seleccionador.

“Intentaremos tener la supremacía, que el juego pase por nosotros y obviamente estaremos dispuestos a pasar momentos de zozobra e incertidumbre porque enfrentamos a un rival con jerarquía”, concluyó.

El seleccionador de la “Naranja mecánica”, Frank de Boer, se estrena en el cargo contra México. Martino dijo que “no espera demasiadas modificaciones” en la manera de jugar de los europeos, aunque sí varias rotaciones debido a que Países Bajos disputa posteriormente dos partidos oficiales correspondientes a la Liga de las Naciones.

Por último, el técnico argentino le quitó hierro a las palabras del defensa neerlandés Virgil van Dijk, quien reconoció este lunes que apenas conocía a futbolistas de la selección mexicana, más allá de Hirving Lozano.

“No me parece trascendental, es algo anecdótico. Si a mí me preguntasen hoy por Japón o Corea del Sur, probablemente no los conozca”, concluyó el entrenador mexicano durante la rueda de prensa virtual que se realizó ayer desde Amsterdam