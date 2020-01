Gianna Maria, la hija de 13 años de Kobe Bryant, entre los fallecidos

Luego de que se supo del deceso de la leyenda del básquetbol, Kobe Bryant, los medios han especulado sobre quiénes viajaban con él. Ahora TMZ, quien tuvo la primicia sobre el accidente, confirmó que Gianna Maria, la hija de 13 años de Kobe, también falleció en el helicóptero.

#BREAKING: Kobe's daughter Gianna Maria was also on board the helicopter and died in the crash https://t.co/1n7U8bvqhI