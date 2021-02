Giannis respalda a LeBron

El MVP no desea participar en el Juego de Estrellas

LeBron James y Giannis Antetokounmpo podrían ser competidores en conferencias rivales, pero comparten los mismos sentimientos respecto a los planes de la Liga de celebrar un Juego de Estrellas en marzo en Atlanta.

Antetokounmpo respaldó la posición de James en el juego que ocurre en medio de la pandemia de Covid-19.

“Creo que todos los jugadores esperaban con ansias esos cinco días, siete días, sean los que sean. Tenemos que seguir al Big Dog”, dijo Antetokounmpo, refiriéndose a James. “El Perro Grande dice que no tiene emoción ni energía para el Juego de Estrellas y yo pienso de la misma manera. En este momento, no me importa. No podemos ver a nuestras familias”, resaltó.

“No puedo preocuparme por el Juego de Estrellas. Quiero ver a mi familia. Quiero ir a ver a mi hermano pequeño en España, quiero que mi hermano venga a verme”, agregó. “Entonces, pienso de la misma manera. No tengo energía, cero emoción. Al final del día, si nos dicen que nos presentaremos, tenemos que hacer nuestro trabajo. Siempre voy a hacer mi trabajo, siempre estoy apareciendo, dando el ejemplo correcto. Pero al final del día, en el fondo, en el fondo, no quiero hacerlo”.

Antetokounmpo fue segundo detrás de Kevin Durant de Brooklyn en la cancha delantera de la Conferencia Este en los primeros votos de los fanáticos .

El actual Jugador Más Valioso y Jugador Defensivo del Año ha jugado en los últimos cuatro Juegos de Estrellas consecutivos, y citó su experiencia en Chicago en 2020 como “muy divertida para los fanáticos”.

El entrenador de los Bucks, Mike Budenholzer, dejó escapar un suspiro antes de expresar su opinión sobre el Juego de Estrellas, diciendo: “Entiendo completamente que hay muchas preocupaciones y las comparto”.

Antetokounmpo, al igual que James, dijo que tenía la impresión de que la liga no celebraría el escaparate anual hasta que comenzaran a surgir informes de lo contrario.

“Lo pensé, obviamente, al entrar en la temporada, donde todo lo que sabíamos que no iba a ser un Juego de Estrellas, sería un momento para pasar tiempo con nuestra familia”, dijo Antetokounmpo.