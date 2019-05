Gignac no tiene planes de dejar a Tigres

André-Pierre Gignac negó su salida de los Tigres con rumbo hacia el Boca Juniors, equipo que según la prensa argentina tiene intenciones de ficharlo.

“No sé de donde salió ese humo. Mi idea es retirarme con Tigres”, aseguró el delantero para las cámaras de “Fox Sports”.

El delantero añadió que aún le quedan dos años de contrato con los felinos y que él piensa cumplir con el convenio siempre y cuando el equipo también quiera.

Acerca del título obtenido ayer ante el León, aseguró que es algo que el equipo merece por completo.

“Creo que Tigres se merece el reconocimiento del fútbol mexicano. En la capital van a decir que los equipos chicos que no sé qué… pero al final, en los últimos 10 años, ¿cuántas finales jugaron los Tigres?, ¿cuántas ganaron? Y cuantos celos generaron en el país, entonces que sigan hablando”, enfatizó.

Acerca de lo que sigue para el equipo, Gignac explicó que se tomaran un descanso para luego iniciar bien con la pretemporada.

“Vamos a trabajar, irnos de vacaciones para estar al cien por ciento para empezar la pretemporada con todo porque los objetivos será siempre calificar a liguilla y llegar hasta la final”, estableció.





Compromiso con Tigres

El galo dejo en claro que su prioridad es lo que viene con Tigres e incluso ya no piensa jugar con la selección de su país natal.

“Ya llegaron muchos jóvenes a selección, muy buenos. No me necesitan, yo me quiero enfocar totalmente en Tigres, quiero ganar la Concacaf, quiero ganar otro campeonato, me quedan dos años de contrato, tendremos cuatro torneos y si ganamos dos sería increíble”, resaltó.

