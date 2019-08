Gignac ya es histórico

El francés llega a 105 goles con los Tigres, en CU: 1-0

El ariete francés André-Pierre Gignac necesitó de una sola llegada para convertirse en el máximo anotador en la historia de los Tigres, que vencieron 1-0 a los Pumas en su duelo de la tercera fecha del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Con un soberbio cabezazo Gignac mandó a las redes un centro a los 88 minutos, con lo que acabó un ayuno sin anotar en el campeonato y celebró su tanto 105 para ser el máximo anotador en solitario en la historia del equipo norteño.

Los Tigres ascendieron a la quinta posición con seis unidades, misma cantidad que suman los Pumas un escalón arriba por mejor diferencia de goles.

La oportunidad con la que los Tigres se impusieron fue la única clara que tuvo Gignac, quien así rompió el empate que prevalecía desde el torneo pasado con Tomás Boy, un símbolo de los Tigres en la década de los 1980.

Gignac dedicó el gol y la marca “a Tuca, Miguel (Mejía Barón) y a Hugo (Hernández) porque están día a día trabajando con nosotros y tengo su confianza. Para eso no hay precio. Ando bien o mal, andan atrás de mí. No tengo privilegios y soy un jugador más. Eso me gusta del cuerpo técnico”, declaró el europeo.

Destacó que nadie está por encima de Tigres y el hecho de llegar a 105 anotaciones, para superar a Tomás Boy, se debe también al esfuerzo del cuerpo técnico y sus compañeros, además de que aseguró que el cuadro felino jamás deja de crecer y ser importante en el fútbol mexicano.

“Sí (histórico) en goles, pero hay un trabajo detrás de eso con un cuerpo técnico presente de hace más de 10 años aquí. Es una institución que no para de crecer y eso es lo más importante. Nadie está arriba de la institución. Eso es imposible y Tigres va a permanecer muchos más años que un jugador o cualquier otro miembro del equipo”, comentó.

Alaba a sus Pumas

Michel, entrenador español de los Pumas de la UNAM, reveló que ha visto muchos partidos de los Tigres, actuales campeones de la Liga MX, y hace rato ningún rival tuteaba tanto al cuadro regio como lo hizo su equipo.

“He visto mucho a los Tigres y hace mucho que nadie les jugaba a ese nivel”, señaló el estratega. “Ha sido una magnífica primera parte; en el fútbol no se puede hablar de justicia o de injusticia, sino de aprovechar las posibilidades”.— EFE