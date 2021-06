Gil deja la cueva

Yucatán anuncia que el manejador se irá del equipo

El piloto que debió llevar a los Leones de Yucatán al destino final, el campeonato, quedó fuera del proyecto.

Los melenudos anunciaron ayer que el oaxaqueño Gerónimo Gil dejó el timón del club, en medio de una complicada etapa en la que Yucatán trataba de encontrar estabilidad. No se informó tampoco quién asumirá el mando, pero minutos después del anuncio de la salida de Gil, anunciaron la llegada de Juan Francisco “Chico” Rodríguez, quien recientemente estuvo como mánager en la cueva, en sustitución de Willie Romero. Su cargo, de acuerdo con el comunicado a los medios, será como couch de banca.

Gil, en su primera temporada oficial como mánager desde el inicio de actividades, tuvo a los Leones en un inicio explosivo, ganando sus primeros seis partidos. Pero luego comenzaron bajas muy serias por lesiones y ausencias por convocatorias a competencias internacionales que desbarataron los proyectos originales.

Yucatán ocupa el tercer sitio en la Zona Sur con marca de 14-11 en ganados y perdidos, sostenidos en ese sitio en especial por la actuación de los lanzadores.

Dueños del mejor cuerpo de pitcheo durante prácticamente toda la temporada, los Leones se vieron en apuros por su ofensiva en gran parte de lo que va del calendario. Pero en algunos de los partidos recientes, ambos puntos se fueron hacia abajo de forma grave. De forma especial, en la gira realizada por Oaxaca y Veracruz, de la que volvieron a casa con números negativos de 2-4.

En territorio jarocho se vieron en apuros por su pitcheo, pues allá el equipo vivió su mejor momento a la hora de batear jonrones, pero se les fue, por ejemplo, el segundo partido de la serie, el sábado, cuando se desplomaron tras tomar ventaja en la décima entrada y aceptar cuatro registros, y el domingo los emplumados los llenaro de picotazos.

Se insiste: no hallaron la estabilidad. Pitcheaban y no había bateo; bateaban y no respondía el pitcheo.

Sin detalles

No se dieron más detalles sobre la salida de Gil de los Leones. En su comunicado, los Leones le dan la gracias y le desean éxito.

“Chico” Rodríguez, anunciado como coach de banca, no contestó a las llamadas telefónicas que le hizo el Diario, quizá por estar viajando. El nativo de Monterrey, un hombre con más de cuatro décadas en la pelota profesional, es un reconocido mentor, pero con las fieras no tuvo la fortuna esperada.

Tampoco, de primera mano, respondió mensajes en Facebook el director deportivo de los Leones, David Cárdenas Cortés (única forma de localizarle), y el jefe de Medios, Mario Serrano Velázquez.

Los Leones abren serie hoy en el Parque Kukulcán ante los Guerreros, que llegan como coleros de la Liga Mexicana.— Gaspar Silveira