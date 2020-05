Giménez quiere al Tri

Santiago dice que opción Argentina le interesa poco

Luego de las declaraciones de Esteban Solari sobre el seguimiento el interés sobre Santiago Giménez para presentarle el proyecto de la Selección de Argentina, el juvenil de Cruz Azul dejó clara su preferencia por México luego de ya tener un largo proceso en las categorías menores con el Tricolor.

“Desde los tres años estoy en México y me enamoré de este país, la verdad ni me acuerdo de cuando viví en Argentina y por eso mismo me siento más identificado para jugar para la Selección Mexicana si se presenta la ocasión”, dijo para EFE.

Cabe recordar que Santi nació en abril del 2001 en Buenos Aires, Argentina. Tres años después, en el 2004, se mudó con su padre a México, pues Christian Giménez llegó como refuerzo del Veracruz. Desde ese momento, el hijo mayor de Chaco ha vivido en tierras aztecas y obtuvo la nacionalidad mexicana, además de comenzar su carrera como futbolista en Cruz Azul.

Por otro lado, Santi ha sido un delantero clave en el proceso de Selecciones Menores de México, con quienes ha tenido llamados por diferentes categorías pasando por la Sub-15 (cuando apenas tenía 13 años), Sub-18 y ahora con la Sub-20. También ha sido considerado para el combinado Preolímpico por Jaime Lozano.

De igual forma, Raúl Chabrand, técnico de la Sub-20, lo tiene considerado para llevarlo al Premundial de la categoría que se jugaría este verano en Honduras, pero que fue pospuesto para el 2021, por lo que es casi un hecho que Giménez se decante por el Tricolor.— EFE