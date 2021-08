Rut Castillo causó asombró en Tokio al utilizar la canción de "El Triste" para su prueba de gimnasia rítmica.

TOKIO.— Rut Castillo ya había maravillado a México luego de hacer historia al convertirse en la primera mexicana que participa en la disciplina de gimnasia rítmica en unos Juegos Olímpicos. Pero su presentación en Tokio 2020 volvió a asombrar al utilizar el tema "El Triste" de Roberto Cantoral que se hiciera famosa "El Príncipe de la canción", José José.

En su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio, Rut Castillo destacó tras presentar una de sus rutinas al ritmo de una de las canciones que llevaron al estrellato a José José. Fue la tercera rutina, con la cinta, que la gimnasta mexicana realizó sus ejercicios con la popular melodía de fondo.

Después de ejecutar sus cuatro rutinas (aro, pelota, cinta y clavas), la gimnasta de origen jalisciense obtuvo una calificación global de 82.750 puntos que le colocaron en la posición 22. Con esta participación Rut culminó su histórica estancia en Tokio 2020 tras competir en la disciplina de la gimnasia rítmica.

Mexican athlete Rut Castillo (@rutcastillog) doing her rhythmic gymnastics ball routine to Rihanna's "Love On The Brain" at the Tokyo 2020 Olympic Games. Via @RoberFenty. pic.twitter.com/RJuDqTig9U