Gimnasta sorprende con rutina y obtiene calificación perfecta (VÍDEO)

La gimnasta estadounidense Katelyn Ohashi sorprendió al público con su rutina individual de suelo y obtuvo la calificación perfecta que le dio el triunfo a la Universidad de California (UCLA) en el desafío de gimnasia universitario que se celebró este fin de semana en Florida, Estados Unidos.

Katelyn demostró su habilidad y su carisma durante la rutina que se conjugaron con música de Michael Jackson y Tina Turner y lució un leotardo azul marino con pedrería.

La Universidad compartió el video de la participación de Katelyn que hasta el momento supera las 25 millones de reproducciones.

A 🔟 isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA

— UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) January 13, 2019