Gio dos Santos en la cuerda floja, no seguiría con América

CIUDAD DE MÉXICO.- Santiago Baños no aseguró la continuidad de Giovani dos Santos, quien cumplirá su segundo año con el cuadro de Coapa al final del Guard1anes 2021.

A menos de cinco meses de que el contrato de "Gio" finalice con América, el presidente del equipo, no asegura que este en los planes para el próximo torneo.

Lo platicarán

En entrevista, el directivo señaló que se sentarán con el jugador y su representante en los últimos meses del torneo.

“Aún es temprano tomar una decisión. Nos sentaremos más cerca al final del torneo para hacer un análisis si renovamos a ‘Gio’ o algún otro jugador”, declaró.

Otro refuerzo

Santiago señaló que también se sentarán con el técnico Santiago Solari para ver si “le daremos salida a algún jugador para traer algún refuerzo que requiera”.

“Falta más de la mitad de torneo y Liguilla y haremos análisis específico”, expuso.

Estilo de juego

Al preguntarle sobre el estilo de juego que estableció el timonel en su primer campeonato en México y en el cual tiene a las Águilas en el tercer lugar, Baños señaló que prefiere ver al equipo en los primeros lugares y de ahí buscar un modo de juego agradable.

“Me gusta ganar. El sábado fuimos líderes y hay oportunidad de mejorar, pero en siete jornadas son las que tiene Solari y no tuvimos pretemporada y casi una semana antes de arrancar el torneo y él no formó el plantel”.

Puede dar más

“Siempre es mejor tratar de mejorar en los trámites de partidos y conscientes de que el plantel puede dar más y sumar de tres cada semana”.

“Ahora tenemos fecha FIFA para trabajar y un torneo con pretemporada larga para poder hacer los ajustes”, finalizó.

Con información de redes sociales y Vox Populi Noticias