Giovani le responde al “Piojo” Herrera

El exentrenador águila critica al jugador mexicano

Pasan los años y Miguel Herrera no sabe cómo separarse de las polémicas.

Luego de ser despedido de las Águilas del América por primera ocasión —en su primer proceso él abandonó la dirección técnica de las Águilas para dirigir a la selección mexicana— el “Piojo” ha dado varias entrevistas en las que, fiel a su estilo, deja varios “golpes” para el que en ese momento pase por su mente.

Ahora le tocó a uno de su expupilos en el América y el Tri: Giovani dos Santos.

Eso sí, el actual jugador de las Águilas no se quedó callado y le respondió directo en su cuenta de Twitter.

“Lo traigo al América. Tiene una situación de que se lesiona. No tengo que explicar, su carrera es así. Dice ‘me duele’ y ‘me duele’, y de ahí no lo sacas”, aseguró el “Piojo”, en entrevista que se está haciendo viral con el youtuber Máster Muñoz.

El también exentrenador de la selección mexicana resalta la gran calidad de “Gio”, pero también lo propenso que es a las lesiones y los pretextos que ha puesto en algunos partidos.

Incluso, recuerda que —tras su llegada a las Águilas— el medallista de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012 no podía jugar más de 60 minutos por partido.

“Él termina un partido a los 60 minutos. Me dice el doctor que está para jugar 60 minutos, al 57’ empiezo a pensar en su cambio”, recuerda Herrera. “Así lo llevé tres partidos y me dice el ‘doc’: ‘trae una molestia’. ‘¿De qué? si lo estoy manejando como me dices’”.

Herrera reveló también que el mayor de los Dos Santos “una semana entrena dos días, los demás lo hacemos trotar, recuperarse; los demás está lesionado, le duele el muslo. Le duele y se aventó tres partidos sin jugar, porque le dolía el muslo”.

Incluso, revela que Giovani le pidió salir de cambio en aquel juego de octavos de final de la Copa del Mundo Brasil 2014, porque “le quemaban los pies”.

“Sí me pidió un cambio (ante Holanda), porque le quemaban los pies, le quemaban los pies”, dijo.

Miguel Herrera ha hablado bastante después de haber abandonado al América, por lo que no sorprende mucho que siempre se haga tendencia en redes por sus declaraciones polémicas.

Respuesta inmediata

Unas horas después de que Herrera criticara a Giovani por ser muy propenso a las lesiones y asegurar que le solicitó su cambio, en el partido de octavos de final del Mundial Brasil 2014, el actual futbolista del América refutó a su exentrenador.

“En toda historia siempre hay dos versiones, y ésta es la que yo viví en el partido ante Holanda del Mundial de Brasil 2014”, publicó Dos Santos, en sus cuentas oficiales de redes sociales, dentro de una imagen en la que celebraba el gol con el que México soñó con vencer a Holanda en esos octavos de final.

“Cuando veo que voy a salir, me sentía en el mejor momento del partido y no sufría alguna molestia física. Obviamente, estaba molesto; sin duda, este tipo de partidos es el que cualquiera quisiera jugar”, externó “Gio”.

Giovani marcó en el primer tiempo del partido ante los Países Bajos sobre el hirviente césped del estadio Castelao, en Fortaleza.

“Si alguien duda de lo que digo, vea el vídeo de aquel duelo y muéstreme dónde se me ve un gesto de dolor o que me dirijo a la banca para pedir el cambio. Las imágenes hablan por si solas”, cerró el mexicano, que tuvo el apoyo de sus compañeros en las mismas redes.

Guillermo Ochoa, de quien se dijo tuvo rencillas con el “Piojo” en su paso por el América, fue uno de los que compartió la publicación.

El medallista de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012 asegura que si hubiera sentido alguna molestia, tampoco habría solicitado ser relevado, por la importancia del cotejo.

“Insisto: aquel día quería terminar el partido y aunque hubiera tenido ampollas en los pies, orejas quemadas o me faltara el aliento, cosas que no ocurrieron, yo hubiera dado todo por estar los 90 minutos con mi selección”, finalizó.— EL UNIVERSAL