Giuliana Olmos avanza a la gran final del US Open 2021

La tenista mexicana está preparada para conseguir el cetro en el Abierto de EE.UU.

MÉXICO.— La tenista mexicana Giuliana Olmos clasificó a la final del Abierto de Estados Unidos —en la modalidad de dobles mixto— junto al salvadoreño Marcelo Arévalo, tras imponerse en las semifinales a la ucraniana Dayana Yastremska y el australiano Max Purcell, por parciales de 4-6, 6-4 y 10-6.

Su grito, al conseguir el histórico pase, reflejó el hito que acababa de conseguir sobre las históricas canchas de Flushing Meadows.

