Glamur y buen fútbol

Los Galácticos del Real Madrid, un equipo de época

El Real Madrid siempre ha tenido grandes futbolistas, pero a principios del siglo XXI juntó a varios de los mejores del momento. Aquel maravilloso equipo se conoció como Los Galácticos del Real Madrid.

La era de Florentino

En el verano del año 2000 el Real Madrid acababa de ser Campeón de Europa.

Después de un año tan difícil, el presidente Lorenzo Sanz tenía claro que era el momento perfecto para convocar elecciones ¿Quién iba a echar a un presidente que había ganado dos Copas de Europa en tres años?

Los comicios se celebrarían en julio y el único rival de Sanz era Florentino Pérez, quien como as bajo la manga ofreció: “Quiero decirles que si yo soy presidente del Real Madrid, Figo será jugador del Real Madrid”.

El 18 de julio se confirmó la sorpresa. Florentino ganó las elecciones y la era Sanz llegaba a su fin. Figo se vistió de blanco por 60 millones de euros y fue presentado el 25 de julio. El portugués se convirtió en el futbolista más caro de la historia.

Aquella temporada los merengues también ficharon a Makelele, Flavio Conceiçao, Munitis, Solari, César y Celades. La inversión fue de 120 millones por lo que se tuvo que vender a jugadores importantes como Fernando Redondo y Nicolás Anelka.

Figo se adaptó y fue galardonado con el Balón de Oro del año 2000. El extremo luso fue clave junto a Raúl en la conquista del título de Liga, aunque fueron eliminados por el Bayern en semifinales de la Champions.

El ídolo francés

Florentino Pérez tenía claro que quería fichar a los mejores jugadores del mundo y en aquella época, el mejor era Zinedine Zidane. El galo había sido campeón del mundo (1998) y de la Europa (2000) con su selección, pero estaba estancado en el Juventus. El presidente del Madrid hizo todo lo posible por firmarlo e incluso en la gala del Balón de Oro le hizo llegar una servilleta que decía: “¿Quieres jugar en el Real Madrid?” Zidane respondió “yes”.

Tras un verano de largas negociaciones y un traspaso récord de 75 millones de euros, Zidane fichó por el Madrid en el año del Centenario. Vistió el número “5” y pese a unos comienzos difíciles acabó conquistando a los madridistas. El francés marcó un precioso gol ante el Barca en semifinales de la Champions y fue el héroe de la Novena Copa de Europa. Su volea en la final en Glasgow ante el Bayern Leverkusen sigue siendo uno de los mejores goles de la historia.

El Real Madrid perdió la Copa en la final y cedió la Liga con algunas derrotas en últimas jornadas.

Renace “El Fenómeno”

En el verano de 2002 se disputó el Mundial de Corea y Japón que sirvió para comprobar el renacer de Ronaldo Nazário. El brasileño superó sus lesiones de rodilla, fue el máximo goleador y conquistó el pentacampeonato con la selección brasileña. Sus roces con Héctor Cúper y su vuelta al estrellato despertaron el interés del Real Madrid, que no pudo concretar su fichaje hasta el último día de mercado. Al final Ronaldo se convirtió en jugador merengue por 45 millones de euros.

“El Fenómeno” debutó en el “Santiago Bernabéu” ante el Alavés y solo tardó un minuto en marcar. Ese día marcó dos de los 23 goles que anotó esa temporada en la que consiguió el título de Liga. El brasileño también ganó la Copa Intercontinental en Tokio y el Balón de Oro de ese año.

Esa temporada el Madrid fue eliminado en semifinales de la Champions por el Juventus. Fue polémico, pero Floretino no renovó al técnico Vicente del Bosque y al entonces capitán Fernando Hierro.

Negocio redondo

En 2003 el nuevo proyecto del Madrid pasaba por Manchester. El portugués Carlos Queiróz era el nuevo entrenador mientras que David Beckham llegaba como flamante fichaje. El centrocampista inglés costó 36 millones de euros y se convirtió en un gran negocio. El Madrid multiplicó la venta de camisetas y los ingresos publicitarios mientras que la pretemporada se convirtió en una gira en Asia. Florentino ya tenía un equipo de ensueño con las mejores estrellas del mundo.

El curso no pudo comenzar mejor. El Real Madrid goleaba, sus estrellas brillaban y jugaban el mejor fútbol de Europa. Todas las portadas encumbraban a los Galácticos y en la casa blanca ya se soñaba con ganar un triplete. Sin embargo todo se vino abajo en marzo. El equipo comenzó a bajar su rendimiento, pero las paradas de Casillas y los goles de Ronaldo maquillaban las carencias del equipo. La falta de suplentes competentes exprimió a las figuras.

Derrumbe blanco

La primera decepción llegó en la final de la Copa del Rey en Barcelona. Los blancos se adelantaron con dos golazos de falta de Beckham y Roberto Carlos, pero el Zaragoza se llevó el título. Poco después los blancos se enfrentaron al Mónaco en los cuartos de final de la Champions. Los de Queiroz ganaban 4-1 en el Bernabéu, pero un gol del exmadrisita Morientes en los últimos minutos, dio vida a los galos para la vuelta. Raúl adelantó a los madrileños, pero el Mónaco acabó remontando de manera increíble con dos goles de Giuly y otro cabezazo de Morientes.

El derrumbe del Madrid se completó en la Liga, donde dejaron escapar una ventaja de 8 puntos con el Valencia para acabar perdiendo el campeonato.

Principio del fin

Después de una nefasta temporada, en 2004 Florentino confió en un hombre de la casa para reflotar su proyecto Galáctico en la 2004-2005. José Antonio Camacho se hizo cargo del equipo, que se reforzó con el regreso de Morientes y los fichajes de Walter Samuel, Jonathan Woordgate y del ex del Liverpool Michael Owen.

Tras superar la ronda previa de la Champions, y alguna victoria liguera, el Madrid sufrió dos reveses consecutivos. La derrota de 3-0 ante el Leverkusen y 1-0 ante el Espanyol provocaron la espantada de Camacho. La marcha del técnico provocó una gran inestabilidad, que ni García Remón ni Vanderlei Luxemburgo supieron reconducir. El Real Madrid acabó segundo en Liga y cerró otra temporada en blanco tras ser eliminado por la Juventus en octavos de final de la Champions.

La temporada 2005-2006 comenzó con Luxemburgo en el banquillo, que provocó la marcha del primer Galáctico. Harto de sus suplencias, Figo fichó con el irse al Ínter de Milán. Junto a él se fue Walter Samuel y otros jugadores importantes como Owen y Solari. En su lugar vinieron los brasileños Robinho, Baptista y Cicinho, además de los uruguayos Pablo García y Diogo el primer gran fichaje nacional del presidente: Sergio Ramos.

Pero el curso no comenzó bien para los blancos, que acumularon varias derrotas y se fue al caño con el 0-3 del Barca de Ronaldinho que provocó el cese de Luxemburgo. En su lugar llegó López Caro.

El fichaje de Antonio Cassano no alivió los males del equipo blanco, que terminó perdiendo sus opciones en Liga con una dolorosa derrota en Mallorca. Aquel partido supuso la dimisión de Florentino Pérez, que abandonaba la presidencia al verse incapaz de reflotar su proyecto: “Hemos hecho una plantilla de grandes jugadores de la que soy el único responsable. Les he maleducado y se han confundido. He actuado como los padres por darle lo mejor a los niños y hace que se confundan. Soy el único culpable. Con mi dimisión deben ver que lo único importante es el Real Madrid”.

Una semana después, los blancos fueron eliminados por el Arsenal de Henry y el Madrid cerraba su tercera temporada consecutiva sin títulos importantes. El ciclo Galáctico se terminaría con el retiro de Zidane en 2006.

De 2000 al 2006, el Real Madrid ganó dos Ligas, una Champions, una Copa Intercontinental, una Supercopa Europea y dos Supercopas de España. Siete títulos y un proyecto discutible, que generó admiración y decepciones casi a partes iguales.

