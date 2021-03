Gokú es español y juega fútbol en la primera división de Polonia (vídeos)

Un futbolista ahora tendrá que demostrar que es un Saiyajin digno en la cancha pues se cambió el nombre a Gokú.

Gokú es un personaje que, desde su primera aparición en 1984, influye a más de una generación y su legado sigue dejando marca.

El protagonista de Dragon Ball es un ídolo a seguir para gente de cualquier edad y un futbolista español se tomó muy en serio el querer ser un verdadero Saiyajin.

El jugador Joan Román, de 27 años, anunció a través de sus redes sociales que dejará atrás su nombre de pila para ahora ser llamado Gokú, publicó el portal vix.com.

En la actualidad, Román juega como mediocampista para el equipo Miedź Legnica de Polonia.

Al inicio de la temporada 2020, el futbolista añadió la etiqueta #gokuseason (temporada de Gokú) a todas sus publicaciones en Instagram.

Después publicó un vídeo con jugadas estelares que concluía con el nombre Gokú y no Joan.

A través de una historia en Instagram, Román dejó claro que no se trataba solo de un sobrenombre, sino quería cambiar su nombre para ser llamado Gokú de ahora en adelante.

"Estoy agradecido a Joan por todo lo que he vivido. Lo positivo y las enseñanzas que me ha dejado, pero ahora soy Gokú".

"He escogido este nombre porque me siento identificado con lo que representa para mí: perseverancia, empatía, crecimiento ante los obstáculos, luz y positividad. Solo pido respeto, como mucha gente ya me lo está demostrando", escribió el futbolista.