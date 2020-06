Gol agónico da triunfo a Dortmund; posterga título de Bayern

BERLÍN.— Las celebraciones del Bayern Múnich por un nuevo título de la Bundesliga debieron posponerse al menos, luego que un gol de Erling Haaland en el quinto minuto de descuento permitió que el Borussia Dortmund superara 1-0 al Fortuna Düsseldorf.

El triunfo agónico del Dortmund le permitió reducir a cuatro puntos la diferencia que le separa del Bayern, campeón de las siete temporadas anteriores, que más tarde visitaba al Borussia Mönchengladbach.

Después de la actividad de este fin de semana, restarán sólo tres fechas.

El Dortmund laboró afanosamente durante largos tramos del encuentro en Düsseldorf, donde Achra Hakimi desperdició la mayor oportunidad del cuadro visitante en un mano a mano con el arquero Florian Kastenmeier, quien consiguió frustrar también una clara oportunidad de Julian Brandt.

Sin embargo salieron victoriosos, aunque no todos, ya que el entrenador suizo Lucien Favre se lastimó en la celebración del gol, sufrió una desgarro en el gemelo.

Lucien Favre may have injured himself celebrating Erling Haaland's 95th-minute winner 😂 pic.twitter.com/4KJtD401xJ