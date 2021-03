Gol de futbolista mexicana en la División 1 de la NCAA

MÉXICO.— Tanna Sánchez, futbolista mexicana, consiguió uno de los goles más espectaculares del torneo femenil de la División 1 de la NCAA.

Tras un tiro de esquina, el balón le cayó a la seleccionada mexicana Sub-20 que, con una espectacular chilena, mandó la esférica a la red enemiga.

Hey ⁦@espn⁩ & ⁦@SportsCenter⁩ , we think our girl ⁦@sc_tanna⁩ deserves to be on Sports Center Top 10 after her goal this afternoon 👀🔥 #RollTide #SCTop10 pic.twitter.com/VNioxxLrUi