Goleada del Atlético de Madrid en Liga

Los colchoneros se imponen en casa del Osasuna

De vuelta a la titularidad cuatro meses y medio después, el centrocampista mexicano Héctor Herrera abrió el triunfo del Atlético de Madrid en Pamplona con su visión de juego y su precisión, unidas en el pase que habilitó a Renan Lodi en la acción que después transformó Joao Félix en el 1-0 y con la que el equipo rojiblanco inició su triunfo contra el Osasuna en El Sadar.

Los protagonistas del encuentro saltaron a un inusual Sadar sin gente y con unas lonas que intentaron cumplir la función de su fiel hinchada que se tuvo que conformar con ver a los rojillos desde sus televisores.

La primera ocasión la tuvo Diego Costa después de rematar de manera poco ortodoxa un pase puesto por Koke. Instantes más tarde, Herrera filtró un excepcional pase entre líneas para Lodi que cedió para un mal remate de Saúl antes de que Joao Félix reventase el esférico llegando desde atrás. El luso abría el marcador en el minuto 27 con el 1-0.

La segunda parte empezó con un cuadro navarro ilusionado por igualar el partido hasta que una mala colocación de Aridane sirvió para que Costa corriese la banda derecha solo antes de servir un pase en bandeja a Félix, que empujó en balón a la red a placer. El Atlético ponía tierra de por medio en el minuto 56.

La entrada de Marcos Llorente revolucionó aún más al Atlético. El jugador, que volvió a actuar como punta, marcó un golazo en el minuto 56, después de una gran acción individual. Era el 0-3 que sentenciaba el encuentro. En plena exhibición de los rojiblancos, una asistencia a Morata propició el cuarto gol que revisó el VAR y no concedió fuera de juego.

Y antes de llegar al minuto 90 de partido, un Atlético insaciable anotó el 5-0, firmado por Carrasco taras otro pase de Llorente.

Elogios para Joao

El mexicano Héctor Herrera destacó que el portugués Joao Félix es un “jugadorazo” y aseguró que “puede dar mucho más”, al término del partido contra Osasuna.

“Todos sabemos que es un jugadorazo, es un crack, que tiene mucho futuro por delante y me quedo contento por los goles que marcó y por la victoria de hoy. A mí me tocó jugar con el Porto contra él en el Benfica y me parecía ya un jugadorazo. Un jugador súper inteligente a la hora de posicionarse en el partido. Hoy ha estado bastante bien, pero yo creo que puede dar mucho más porque sé que tiene calidad para hacerlo”, aseguró en rueda de prensa telemática desde el estadio de El Sadar.

“Sabíamos que teníamos que salir fuertes, a proponer, a querer ganar el partido y es lo que hemos hecho. Hemos tenido hasta el gol 30 minutos muy buenos, después hemos bajado un poco la intensidad, pero todo el partido ha sido bastante bueno. No creo que el grupo quiera tener la soga al cuello para poder dar su mejor versión. Hay momentos en el campeonato que son difíciles”, expuso.

Herrera volvió al once titular colchonero. “Los jugadores que somos menos utilizados o habíamos tenido menos participación en la Liga creo que lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando duro, al cien por cien y estar preparados para cuando tengas la oportunidad aprovecharla y dar lo mejor para el equipo. Con este formato que se ha propuesto ahora creo que va a ser una buena oportunidad. Todos los jugadores vamos a ser importantes y hay que estar preparados", valoró.

También fue preguntado por los 100 partidos de Jan Oblak imbatido en la Liga. Ayer alcanzó esa marca en El Sadar contra Osasuna.

“Verlo en el día a día cómo entrena, cómo se prepara y después verlo en los partidos sobran las palabras que digan. Para mí es el mejor portero del mundo y es un privilegio el poder compartir el vestuario con él”, dijo.

Otros resultados

Iago Aspas malogró un penal a los 71 minutos y Celta de Vigo igualó sin goles en el feudo del Valladolid para permanecer sin triunfos tras el parón y seguir cerca de la zona de descenso.

El defensa central mexicano Néstor Araujo fue titular con el Celta, participando los 90 minutos y teniendo buenos momentos.

Athletic de Bilbao, que había igualado como local ante el Atlético, sumó un nuevo empate, 2-2 en el campo del Eibar, perdiéndose así una oportunidad de acercarse a los puestos que sellan pasajes para las competiciones europeas.— NOTIMEX Y AP