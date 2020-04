Golean a las Chivas

Beltrán cae en un duelo más de la eLiga MX 2020

Después de un inicio trepidante, en el que marcó cinco goles —aunque también recibió la misma cantidad— con Dieter Villalpando en los controles, las Chivas cayeron de forma estrepitosa en la segunda fecha de la eLiga MX de FIFA 20 en Playstation 4.

Fernando Beltrán, quien era catalogado como el mejor de los tres elegidos por Chivas para participar en este torneo, fue vapuleado 7-1 por el Pachuca, que tuvo en el mando a Kevin Álvarez.

Este torneo fue organizado por la Liga MX para paliar de alguna manera la falta de fútbol debido a la pandemia de Covid-19, además de cumplir con ciertos patrocinadores que invirtieron.

Previo al inicio del encuentro, ambos jugadores recibieron algunos mensajes de motivación.

Oswaldo Sánchez fue el encargado de enviarle ánimos a Beltrán, mientras que Nailea Vidrio, jugadora del equipo femenil de Tuzos, hizo lo propio con Álvarez, cumpliendo el objetivo.

En el otro encuentro, los Pumas lograron su segunda victoria del certamen al dar cuenta 3-1 de los Bravos de Ciudad Juárez, que no saben lo que es ganar todavía.

Alan Mozo fue ahora el encargado de darle la victoria a los universitarios, que tienen seis puntos tras la primera victoria, que la consiguieron gracias al mediocampista Juan Pablo Vigón ante el Pachuca.

Maximiliano Olivera no pudo rescatar un punto al menos, cosa que sí hizo Diego Rolán en la primera fecha.

“Chicharito”, por la MLS

La MLS seguirá los pasos de la Liga MX y realizará un torneo de FIFA 20 mientras se levanta la contingencia.

Para llevar aL cabo el “eMLS Tournament Special”, que durará cinco semanas y será de eliminación directa (con duelos de ida y vuelta), los clubes han elegido a un representante de su escuadra y, en el caso del Galaxy de Los Ángeles, será el mexicano Javier “Chicharito” Hernández.— NOTIMEX

No fue suerte

Osvaldo Martínez señala que el título de 2013 con las Águilas no fue para nada pura suerte.

Una noche histórica

“Fue una noche histórica, hace unos días estuve viendo ese partido que fue inolvidable. Es increíble cómo pudimos ser campeones en ese partido, no creo que haya sido suerte, esa no cuenta, nosotros lo buscamos y sabíamos que no era imposible”.

