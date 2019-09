Golpe de autoridad: Los Leones vencen 6-3 a los Diablos

Yucatán toma ventaja con el mejor Negrín y tres jonrones, dos de Jones

Los Leones de Yucatán dieron un poderoso golpe de autoridad en uno de los escenarios más complicados del béisbol mexicano.

Y ganaron un gran partido, 6-3 sobre los Diablos Rojos del México, para adelantarse 1-0 en la serie final de la Zona Sur.

La dificultad de lanzar en Ciudad de México no fue problema para Yoanner Negrín. El “Asere” cubano bromeó con el Diario el martes cuando platicamos del posible rival (no se sabía que serían los Diablos y que él abriría primero): “Mira que tengo que ganar allá porque si no, no soy yo”.

Pues fue Negrín, el mejor Negrín el que subió a la loma. As de ases del pitcheo de la Liga Mexicana en los últimos cinco años, el derecho cubano les brindó un recital a 16 mil espectadores, con pelota de tres hits, una carrera, una base y dos ponches. No vea usted lo que dicen las redes sociales del derecho antillano. ¡Admiración total!

Y era justo lo que los Leones necesitaban para abrir esta batalla. Porque el resto de la trama de esta novela del primer juego era que los melenudos hicieran lo mismo que hicieron en todo el rol regular cuando estuvieron en plazas como el “Alfredo Harp Helú”. Parecían ellos los locales, y no el México.

Los Leones más jonroneros de la historia hicieron explotar sus cañones. Jonathan Jones, el jugador más constante de la ofensiva de las fieras en 2019, se llevó la cerca en el primer turno de la tarde y luego cerró el carreraje de su equipo en la octava. Dos jonrones en una jornada de 4-4, con un doblete y dos impulsadas para “JoJo”.

Pero mucho muy importante resultó un bambinazo de Luis Felipe Juárez en la séptima entrada, porque zanjó el marcador y dio comodidad al cubano Negrín para salir en su último acto de labor, y a los relevistas.— Gaspar Silveira Malaver