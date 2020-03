Un gusto americanista

Goransch eligió al América por ser el “equipo perfecto”

Adrián Goransch no se arrepiente de haber dejado Alemania, para buscar un lugar en el América.

Aunque está a préstamo con el Zacatepec de la Liga de Ascenso, se aferra a que las Águilas “son el equipo perfecto” para él.

“Al América no le dices que no, decidí cambiar porque sentí que era el tiempo, con dos años y medio en el Wolfsburgo me pareció que tenía que cambiar cosas para aprender más. Se dio lo del América. Sí, me dieron de préstamo al Zacatepec y pienso que estos dos meses (en el Ascenso MX) aprendí más que en los últimos dos años en Wolfsburgo, era un cambio que se tenía que hacer”, comentó el mexicano.

“El América es el equipo para ir, hablé con mi representante, porque me parecía que el Wolfsburgo no me apoyaba tanto. (Del América) me directamente me invitaron para que viera las instalaciones, entrenara, hiciera pruebas y bien rápido me dijeron que sí me quieren”, relató Goransch a la cadena ESPN.

Entre una de las situaciones que impulsaron a Goransch a mirar hacia la Liga MX fue la negativa del Wolfsburgo para ser considerado en un torneo en China, con la Sub-20 de la Selección.

Además, causó baja casi nueve meses, por una lesión en la rodilla. En Coapa cedieron al defensa de 21 años de edad a los cañeros, porque además de buscarle fogueo, su registro se encuentra como “No Formado en México”, razón por la que no tenía cabida ante los refuerzos que estaban por arribar para el Clausura 2020.

Parte del sueño de portar la casaca azulcrema, el joven futbolista nacido en Puebla, de madre mexicana y padre alemán, se debe a que Giovani dos Santos es su ídolo.

Incluso, recuerda que lo conoció en una concentración de la Selección Nacional hace unos 15 años.

“Siempre fue Giovani dos Santos (mi ídolo)… por su trabajo y lo que le dedica al futbol. Empezó en el Barcelona cuando yo lo conocí, simplemente que ahí jugaba y por ser mexicano me gustó mucho y siempre lo seguí, cuando estaba en la Selección Gio para mí fue el ‘10’, me encantó cómo jugaba y también ese gol que le metió a Estados Unidos , cuando lo picó fue tremendo, increíble”, expresó el ahora defensor del Zacatepec.

