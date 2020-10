Graban el momento en que un luchador se rompe las piernas al saltar

De acuerdo con algunos sitios de deportes, el luchador tuvo que ser operado de emergencia.

EE.UU.— Una vez más un luchador sufrió una grave lesión luego de participar en una función pública realizada en Estados Unidos.

El deportista sufrió impactantes fracturas en las piernas luego de saltar al ring, el momento quedó grabado en un vídeo que ha impactado a miles.

Who told this man to "break a leg" ??? https://t.co/sYLHDhbefL