Gran debut de Marchesín

Porto saca ventaja en el previo de la “Champions”

El Porto, con el debut de Agustín Marchesín en la portería, y con el delantero mexicano Jesús Manuel “Tecatito” Corona, derrotó 1-0 al Krasnodar, en el partido de ida de la tercera ronda de la Champions League.

Los Dragones llevaron las riendas del partido, generaron ocasiones de gol, pero carecieron de la eficacia necesaria para sacar una ventaja que les diera mayor tranquilidad.

El cuadro ruso buscó con sus argumentos inquietar la meta del exportero del América, quien realizó un par de atajadas importantes.

“Marche” respondió a las expectativas en su primer examen de Champions. A los 80 minutos atajó un remate del francés Remy Cabella que pudo significar el primer tanto para los de casa.

Después, al 89, Sergio Oliveira firmó un golazo de tiro libre para darle el triunfo a los blanquiazules, a la espera de dar un paso más rumbo a la fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa la próxima semana, en el cotejo de revancha.

“Tecatito” Corona fue titular con los Dragones y tuvo una actuación destacada jugando por los costados.

El sonorense fue amonestado a los 63 minutos y salió de cambio al 85 para cederle su lugar al brasileño Otavinho.

Sorprende titularidad

Sergio Conceiçao, técnico del Porto, explicó el pronto debut de Marchesín.

“La confianza en los jugadores tiene que ver con lo que me dicen en la práctica, con la vida diaria. No juegan porque están en entrenamiento o porque cuestan millones, eso no me dice nada. Tiene que ver con quién está en mejores condiciones para responder”, enfatizó el estratega.

Agregó que Marchesín le dio todas las garantías porque venía de la Liga MX en curso: “Ha jugado, es un jugador experimentado cuya calidad ya conocía y, por lo tanto, se reunieron todos los ingredientes para comenzar el juego”, dijo el estratega sobre el arquero argentino, que tenía cinco días de haber llegado a Portugal.