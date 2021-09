Gran dificultad en el regreso de los toros

Los protocolos sanitarios serán una complicación

Amigos aficionados…

En los muros de las calles de Tijuana aparecen pintados, como antaño, los carteles promocionales de una corrida de toros que, por su confección, es una combinación atractiva por el talento mexicano incluido: mano a mano José Mauricio y Joselito Adame, con toros de Barralva.

En Tijuana, que está a un paso de Estados Unidos, prácticamente todos están vacunados y desde hace tiempo, muchos meses no hay restricciones prácticamente para nada. La Serie del Rey se celebró con más de 15 mil personas en sus primeros dos partidos, el cubrebocas no es obligatorio como en Mérida, ni hay recomendaciones estrictas como en Yucatán.

Preguntando a los residentes tijuanenses sobre el andar libre, dicen, por un lado, que admiran que en Yucatán sí se tomen medidas de ese tipo, pero entienden que no sería fácil dada la circulación de una ciudad tan densamente poblada y con muchas situaciones que fuerzan desigualdades entre una población flotante tan diversa. Ven con buenos ojos que sea Yucatán así, siempre que sea por las cuestiones de salud y no actitudes políticas.

¿Y los toros (las corridas, no su equipo de béisbol)?

Me dice un taxista que se necesita que haya corridas y que, afortunadamente, los públicos “se comportan”. Entendemos que quiso decir que los aficionados son respetuosos, contrario, afirma, a otras actividades como el béisbol y el fútbol que, en Tijuana, “hace que se llenen los estadios, pero a veces es más para ir por las cheves y a comer que a ver quiénes juegan”.

Fue muy interesante eso de “se comportan”.

Regreso respetuoso

Lo digo porque, si en Yucatán se llegan a abrir las puertas de las plazas de toros, los aficionados tienen que seguir esa línea en la que se les conoce: serios, no altaneros, y respetuosos tanto de lo que ocurra en los ruedos como de las medidas de protocolos sanitarios que se tienen que seguir. Y eso, en honor a la verdad, no en todos lados se puede cumplir al pie de la letra. Hablamos estrictamente en lo que se refiere a los cosos de los pueblos, donde, además, no todo lo que se organiza en sus ruedos son propiamente corridas de toros, y se celebran con enormes concentraciones de aficionados, que, sabemos además, en las poblaciones no son tan fáciles de controlar.

Los deportes profesionales que se practican deben seguir estrictos protocolos por el Covid, entre pruebas por el virus, y medidas de sana distancia y otras. A veces nada fáciles de cumplir y tampoco cumpliéndose, pero todo depende de la afición.

Se espera que para la Plaza Mérida pronto pueda haber noticias importantes en lo que respecta a la futura temporada. De allí van a partir muchas cosas para la tauromaquia.