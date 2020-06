Gran oportunidad de Mikel Landa en el Tour de Francia

El español será el único líder de Bahrein-McLaren

El español Mikel Landa (Bahrein-McLaren), considera que a sus 30 años y tras varias experiencias en el Tour de Francia, ha llegado su gran oportunidad como líder de un equipo fuerte y espera demostrar la plenitud física y mental a la que ha llegado.

“Me siento mucho más maduro tanto física como mentalmente. Me siento más fuerte para ponerme en forma y mantenerla, y de eso me estoy beneficiando enormemente. Llegué a un nuevo equipo que me brinda una gran oportunidad”, señaló.

Landa dejó clara la idea de “llegar al Tour en muy buena forma” y mantener el nivel de principio a fin.

“Este año, el Tour es muy montañoso. Habrá etapas muy nerviosas desde la primera semana, será necesario llegar en muy buena forma y aguantar hasta el final. Tenemos tiempo y no llegaremos cansados a la cita”.

La preparación de Landa para el Tour comenzará con un reconocimiento de las etapas alpinas y luego por una concentración de altitud en Andorra. Volverá a competir en la Vuelta a Burgos del 28 de julio al 1 de agosto.

“Me gustaría que el plan inicial del equipo sea correr para ganar el Tour, y si todo va bien aprovechar la oportunidad que se me ha brindado. Si soy el líder y tengo un equipo listo para ayudarme tanto en los buenos como en los malos tiempos, espero estar delante”.

El mejor puesto de Landa en una prueba grande es la tercera posición en el Giro 2015, mientras que en el Tour ha sido cuarto en 2017, séptimo en 2018 y sexto en 2019.