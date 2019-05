Griezmann da a conocer que se va de los colchoneros

Dejará al Atlético

Las últimas dos temporadas fueron de desconcierto e incertidumbre de cara al futuro del delantero francés Antoni Griezmann. En este ya no habrá más dudas.

El campeón del mundo con Francia en Rusia 2019 se marcha del Atlético de Madrid en busca de “otros desafíos”.

El astro galo comunicó su decisión en un vídeo difundido ayer por la tarde por el Atlético, su club en las cinco últimas temporadas.

Griezmann indicó en el vídeo que mantuvo una conversación con el consejero delegado del club, Miguel Ángel Gil Marín, y el técnico Diego Simeone para expresarles que buscará salir.

“Me ha costado escoger ese camino, pero es lo que siento que necesito”, manifestó el jugador de 28 años.

Griezmann no reveló ninguna pista sobre su futuro, aunque se ha ventilado ampliamente que podría irse al Barcelona.

También expresó agradecimiento al club y a sus aficionados “por cinco años increíbles en los que he disfrutado mucho, en los que siempre me he dejado todo en el campo”.

Griezmann se unió al conjunto colchonero en 2014 después de buenas temporadas con la Real Sociedad. El francés ayudó al Atlético a ganar un título de Liga Europa, una Supercopa de España y una de la UEFA.

“Realmente disfruté jugar en este club”, comentó el jugador. “Siempre traté de dejar todo en la cancha y hacer felices a los aficionados del Atlético”.

Además, el galo marcó 130 goles en sus casi 250 partidos jugados con el cuadro colchonero en todas las competencias.

Su salida se suma a la del capitán uruguayo Diego Godín, quien se despidió la semana pasada. El club decidió no renovarle contrato al veterano defensor.— AP