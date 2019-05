Griezmann, oficializa su salida del Atlético de Madrid

Madrid (Notimex).- El atacante francés Antoine Griezmann, quien llegara al Atlético de Madrid en julio del 2014 procedente de la Real Sociedad, comunicó su salida de la institución al terminar la temporada.

A través de su página oficial, la institución española dio a conocer un video, en el cual el futbolista francés se despidió del club y agradeció al conjunto todas las facilidades para su desarrollo como delantero.

“A la afición que siempre me ha dado mucho cariño les digo que he tomado la decisión de irme para tener otros desafíos. Han sido momentos increíbles que siempre recordaré. La verdad que los llevo en el corazón. Muchas gracias por todo, he disfrutado mucho y lo he dejado todo en el campo”, señaló el atacante de 28 años de edad.