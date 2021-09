Griezmann se despide del Barcelona; oficialmente vuelve al Atlético

Con emotivo mensaje, el delantero francés se despidió del Barça para confirmar su regreso al al Atlético luego de que Saúl se va al Chelsea.

MADRID.— En los instantes finales del último día del mercado de fichajes, el Atlético de Madrid anunció el fichaje de Antoine Griezmann, cedido un año por el Barcelona al club rojiblanco, con opción a otro más prorrogable por ambas partes.

La negociación contrarreloj devolverá al Wanda Metropolitano al atacante francés, que ya está inscrito en LaLiga.

Asimismo, se señaló que la operación de cesión del delantero francés del Barcelona Antoine Griezmann al Atlético de Madrid se logró en un plazo antes del cierre del mercado de traspasos y no requirieron ninguna prórroga, según explicaron fuentes de la patronal de clubes profesionales de fútbol.

En España se creó gran revuelo luego de que a última hora, en el día final del mercado, las piezas se acomodaron para la deseada vuelta de 'El Principito', quien hizo historia en el Atlético entre 2014 y 2019 y logró marcar en 257 partidos, 133 goles en cinco campañas, que lo elevaron al mejor goleador en 45 años del club madrileño y al quinto mejor de la historia de la entidad.

El Atlético de Madrid confirmó también la cesión del centrocampista Saúl Ñíguez al Chelsea hasta el próximo 30 de junio, una operación necesaria para que el club rojiblanco activara el retorno de Griezmann dos años después de su salida del conjunto madrileño.

Antoine Griezmann, que jugará cedido en el Atlético de Madrid con una opción de compra obligatoria, se despidió del Barcelona este miércoles 1 de septiembre asegurando que lo dio "todo" por la elástica azulgrana.

"Queridos culers. Me despido agradeciendo su cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar de ustedes en las gradas", escribió Griezmann, de 30 años, en las redes sociales.