Grillo mantiene la cima

Los mexicanos se quedan fuera de los diez mejores

Emiliano Grillo se mantuvo a flote merced a un par de birdies en los últimos seis hoyos para cerrar ayer como líder del Mayakoba Classic de la PGA, aferrándose a una ventaja de un golpe.

En la tercera fecha, el argentino firmó una tarjeta de 68 golpes, tres debajo del par de campo en “El Camaleón”, en la costa mexicana del Caribe en Playa del Carmen. De cara a la ronda final ostenta un acumulado de 197 impactos, 16 bajo par.

Tom Hoge, quien jamás ha ganado un torneo de la Gira de la PGA, consiguió cuatro birdies en los últimos cinco hoyos y firmó una tarjeta de 65 impactos, para ubicarse a un golpe de Grillo.

Tras dos jornadas de lluvia, el campo lució suave y favorable para los marcadores bajos, así como los movimientos rápidos. Los jugadores recibieron permiso de recoger las pelotas para limpiarlas en el fairway.

Adam Long totalizó siete birdies en sus primeros nueve hoyos, antes de perder fuerza y conformarse con un 63. Justin Thomas, quien comenzó en el hoyo nueve, no incurrió en bogeys, firmó un 62 y volvió a la pelea, a cuatro impactos de la punta en una espectacular jornada para el número tres del mundo.

Tony Finau se integró también en la ecuación, pero sólo fugazmente. Logró un hoyo en uno en el cuatro, de 103 yardas. Se anotó después tres birdies y se aproximó a un golpe de Grillo.

Luego fue presa del descontrol con el driver y entregó un marcador de 69, cinco golpes detrás del líder argentino.

La única victoria de Grillo en la Gira PGA se remonta a 2015, cuando se llevó el Safeway Open que abrió la temporada. Era entonces un debutante en la categoría.

Hoy, marcará la primera vez que el argentino llegue con ventaja a la última ronda de un certamen de la PGA y parece haber ganado confianza en Mayakoba.

La ronda de ayer fue su 19a. en “El Camaleón”. Y en todas ha quedado debajo del par.

“Inicié primero, finalicé primero y ésa es la idea”, comentó Grillo luego de la tercera ronda. “Ojalá que lo logre en una ronda más”.

Los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer no aflojaron y se colocaron dentro de los mejores 15 jugadores del certamen caribeño, con tarjetas de -10 y -9, respectivamente.

“Le pegué muy bien a la bola y me voy contento. Sé que este campo se me acomoda y seré agresivo para la última ronda, no debe ser difícil”, mencionó el tapatío Ortiz, quien el año pasado quedó en segundo lugar.

“No me puedo quejar del día, pero en la última jornada hay que hacer birdies, aunque los líderes estén a seis golpes”, añadió el tamaulipeco Ancer, tras un sábado libre de bogeys y seis bierdies. AP y EFE